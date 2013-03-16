В Москве проведен рейд "Нетрезвый водитель"

Сотрудниками подразделений ГИБДД ГУ МВД по Москве и области вечером 15 марта проведена массовая проверка водителей в рамках рейда "Нетрезвый водитель".

Мероприятие проходило на территории Западного, Троицкого и Новомосковского округов столицы.

В ходе рейда за управление авто в состоянии опьянения было задержано 7 человек. Из них 3 водителя с признаками наркотического опьянения, 4 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего в Москве за прошедшие сутки было выявлено 83 водителя, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии, из них 44 отказались от прохождения медосвидетельствования.