Мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов

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Депутаты городской думы Екатеринбурга избрали на должность градоначальника временно исполняющего полномочия мэра Алексея Орлова. Об этом говорится на портале URA.RU.

Как уточняется, 31 депутат проголосовал за избрание Орлова, двое воздержались. Другие кандидатуры не рассматривались.

В декабре прошлого года Орлова назначили исполняющим обязанности главы Екатеринбурга.

Бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке в конце прошлого года. Пост мэра города он занял в 2018 году. Ранее он работал заместителем губернатора Свердловской области и курировал проект "Большой Екатеринбург".

