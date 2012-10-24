До конца 2012 года власти определяться с развитием "Остафьево"

Столичные власти до конца 2012 года определятся с развитием территории около международного аэропорта "Остафьево".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, также власти разрабатывают проекты планировки территории аэропортов "Внуково" и "Домодедово".

"Остафьево" был построен в 1934 году как аэропорт НКВД. Позже он использовался как аэродром дальней авиации, а с 2000 года его совместно с Министерством обороны эксплуатирует "Газпром авиа".

В настоящее время "Остафьево" является единственным в России международным бизнес-аэропортом.