Городская ярмарка вакансий пройдет в гостинице "Измайлово"

Городская ярмарка вакансий пройдет 30 августа в гостиничном комплексе "Измайлово" (корпус "Альфа").

Организатором ярмарки является "Московский центр занятости населения города Москвы".

Мероприятие начнется в 11.00 и продлится четыре часа. Гостиничный комплекс расположен у станции метро Партизанская.

"Ярмарки вакансий – один из самых эффективных способов поиска работы, так как вы можете рассмотреть целый спектр вакансий и пообщаться лично с работодателями", – говорится в сообщении Комитета общественных связей Правительства Москвы.