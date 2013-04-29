У сотрудников Парка Горького появилась дизайнерская униформа

У сотрудников Парка Горького появилась своя коллекция одежды. Стильную униформу разработали российские дизайнеры Нина Неретина и Донис Пупис, основавшие марку Nina Donis, сообщает пресс-служба парка. В коллекции 8 образов в стиле унисекс, предназначенные профессиональным продразделениям. Одежда сотрудников поможет создать нужную атмосферу, рассказала директор Парка им.Горького Ольга Захарова.

"В парке ежедневно трудятся 450 человек, и большинство из них - это люди, которые работают на территории. Посетитель, приходя в парк, рассчитывает на положительные эмоции, и важно, что он видит вокруг себя. Поэтому одежда сотрудников, включая униформу службы безопасности, - это один из основных элементов в создании образа парка", - отметила Захарова.

Основная идея коллекции – создание "дружелюбной" версии униформы как в визуальном, так и в практическом плане. Одежда сделана из натуральных тканей, в основе - классический темно-синий деним. Эта ткань обладает соответствующими качествами: прочность, эластичность, комфорт. В итоге дизайнеры сделали простые, удобные и уютные вещи.