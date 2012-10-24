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24 октября 2012, 16:26

Работа

На московском рынке задержаны более ста нелегалов

На одном из рынков на юге Москвы полиция задержала более сотни нелегальных мигрантов. Проверка прошла на территории плодоовощного рынка в Ступинском проезде в районе Бирюлево-Западное.

Все задержанные за нарушение режима пребывания на территории России были доставлены в отдел полиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в УВД по Южному округу.

По результатам проверки были составлены административные протоколы, а на 20 человек подготовлены документы для выдворения из страны.

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