Студенты без опыта востребованы в сфере обслуживания − эксперт

Молодые специалисты востребованы в сфере обслуживания - эксперт

Молодые люди без опыта работы востребованы в сфере обслуживания, рассказал в эфире "Москва FM" директор по исследованиям компании HeadHunter Глеб Лебедев. По его словам, для студентов существует две категории работы.

"Для тех, кто хочет заработать денег − это работа в сфере обслуживания и вторая категория это люди, которые стремятся получить опыт, чтобы в будущем им было легче трудоустроиться", − отметил Лебедев.

На рынке вакансий больше предложений для первой группы соискателей. Так как в сфере обслуживания всегда не хватает людей, работодатели практически всегда готовы принять сотрудника без опыта.

А для тех, кто желает обзавестись опытом работы, который может пригодиться в будущем, существуют программы стажировки. Чаще это должности курьеров, ассистентов и в сфере торговли.