Президент SuperJob.ru предлагает закрыть для мигрантов рынок труда

Рынок труда лучше совсем закрыть для миграции. Такое мнение высказал в эфире "Москва FM" президент портала SuperJob.ru Алексей Захаров. По его словам, мигранты соглашаются на любые условия работы, и россиянам сложно конкурировать с ними на низовых должностях.

"Нужно закрыть рынок труда полностью для незаконной миграции, потому что мигранты соглашаются работать на тех условия, на которых россияне в большинстве своем работать не готовы", – отметил Захаров.

В свою очередь, в ФМС предлагают отдавать места иностранцам, только если на них в течение двух месяцев не претендуют граждане России. По мнению специалистов миграционной службы, это сделает рынок труда более прозрачным и позволит оперативно реагировать на изменения кадровой политики.

Однако Захаров отметил, что прежде всего работодателям необходимо улучшить условия труда, которые они предлагают. Только после таких изменений россияне смогут работать на низовых должностях и, соответственно, конкурировать с мигрантами в этой сфере.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!