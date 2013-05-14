Московские медсестры зарабатывают в среднем 30 тысяч рублей

Средняя зарплата медсестер в Москве составляет 30 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем заработок их коллег в Ростове-на-Дону, Воронеже, Уфе и ряде других российских городов.

А стартовый оклад, на который могут рассчитывать выпускники московских медицинских колледжей - 15-20 тысяч рублей.

При этом конкурс в этой сфере деятельности составляет в среднем 1,5 резюме на одну вакансию. Как отмечается, причиной дефицита медсестер на рынке труда стали невысокие зарплаты и отсутствие соответствующей социальной поддержки.

Помимо низкой заработной платы, одной из причин нежелания молодых медсестер оставаться и развиваться в медицине является несоответствие личных качеств тем, что требуются для такой работы. Работа медсестры предполагает внимательное отношение к пациентам, умение понимать их нужды, стремление помочь. Неудивительно, что медсестер отличают определенные качества, которые у представителей других профессий встречаются реже, говорится в сообщении исследовательского центра Superjob.ru.

Согласно опросу, 68 процентов медсестер имеет друзей среди коллег по работе. Это максимальный показатель среди представителей разных профессий. Кроме того, половина медсестер, имеющих детей, признали, что они успевают проводить с ними достаточно времени. Это тоже максимальный показатель среди различных специалистов.

Меньше всего, по результатам исследования, зарабатывают медсестры в Волгограде - 13 тысяч рублей.

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