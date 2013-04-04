Ярмарки вакансий пройдут 10 апреля в САО и ЮАО

Ярмарки вакансий пройдут 10 апреля в Северном и Южном административных округах Москвы, информирует пресс-служба столичного департамента труда и занятости населения.

Так, изучить предложения работодателей можно в 11.00 и в 15.00 в культурно-спортивном реабилитационном комплексе "ВОС" по адресу: ул. Куусинена, дом 19А.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-499-195-25-81.

В Южном округе ярмарка вакансий состоится 10 апреля в 11.00 и в 15.00 в ДК АМО "ЗИЛ" по адресу: улица Восточная, дом 4.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-495-679-04-88.