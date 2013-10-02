В СВАО открылся отдел Московской службы психологической помощи

В районе Северный открылся участковый отдел Московской службы психологической помощи населению. Об этом сообщает префектура Северо-Восточного округа. Одним из направлений работы отдела стала психологическая подготовка приемных родителей.



Также отдел проводит социально-психологические семинары и тренинги.

Обратиться за психологической помощью жители СВАО могут по адресу: Челобитьевское шоссе, дом 12.