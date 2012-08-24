Прокуратура нашла нарушения в работе столичной аптеки

24 августа 2012, 14:01
Прокуратура выявила ряд нарушений закона в работе аптеки на Новослободской улице. По результатам проверки аптечного пункта были направлены иски в Арбитражный суд Москвы.
Тверская межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками территориального окружного управления Роспотребнадзора ЦАО по г. Москве провела проверку соблюдения федерального законодательства в ООО "Белория".
В ходе проверки аптечного пункта на Новослободской улице были выявлены нарушения закона: несоблюдение температурного режима при хранении лекарств, отсутствие информации о товаре и его изготовителе, удостоверений о качестве. Также в аптеке отсутствует карта с указанием наименования биологически активных добавок, партии, срока годности, количества единиц хранения.
Помимо этого, горючие материалы хранятся в помещении, не имеющем оконных проемов, а также отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По результатам проверки в адрес руководства организации были внесены три представления об устранении выявленных нарушений закона, по итогам рассмотрения которых виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в Арбитражный суд Москвы направлены четыре заявления о привлечении фирмы к административной ответственности. Рассмотрение исковых заявлений находится под контролем прокуратуры.
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