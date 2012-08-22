Инспектор ДПС за взятку оштрафован почти на миллион рублей

Инспектор отдельного батальона ДПС по СВАО признан виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в 960 тысяч рублей и шести месяцам лишения свободы условно. Приговор в отношении 26-летнего сотрудника МВД вступил в силу.

Инцидент, по факту которого было возбуждено уголовное дело, произошел вечером 4 мая 2012 года. Лейтенант полиции Антон Коновалов, находившийся на посту-пикете на Осташковской улице, остановил автомобиль для проверки документов и предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения в помещение поста.

"В ходе беседы Коновалов потребовал от гражданина передачи денежного вознаграждения в размере 35 000 рублей за ненаправление последнего на медицинское освидетельствование. Опасаясь обнаружения в крови наркотического вещества, водитель передал сотруднику полиции в качестве взятки 29 000 рублей", - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На этом инспектор не остановился и потребовал остальную часть суммы. На следующий день в помещении поста-пикета на Ярославском шоссе Коновалов получил от водителя еще три тысячи рублей, после чего был задержан сотрудниками службы безопасности.

Против инспектора было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Дело рассматривалось Бабушкинским судом Москвы. Суд назначил Коновалову наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение года со штрафом в размере 960 000 рублей.