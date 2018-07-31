31 июля, 23:27
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Пропавший журналист "АиФ" Сергей Грачев найден мертвым. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "Волонтер".
"Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Сотрудник ИД "Аргументы и факты" пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели 21 июля. После этого мужчина перестал выходить на связь.
Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее МИД РФ подтвердил гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
"По поступающей из Центральноафриканской Республики информации, 30 июля недалеко от города Сибю (300 километров на север от столицы ЦАР) погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
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