Четыре человека остаются в больнице после ДТП с участием автобуса в Подмосковье

31 июля, 16:03
Фото: vk.com/new_sroads_of_russia
Четыре человека, пострадавшие в ДТП с пассажирским автобусом в Домодедовском районе Подмосковья, остаются в больнице, сообщает Агентство "Москва".
Состояние госпитализированных оценивается как стабильное, средней и легкой степени тяжести. Семеро пациентов уже выписаны. Они будут проходить амбулаторное лечение по месту жительства.
28 июля на трассе А107 по невыясненным пока причинам перевернулся автобус. На момент аварии в нем находились 29 человек.
Автобус перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца "Танок". Они возвращались с гастролей в Италии.
В результате аварии пострадали 20 человек.
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