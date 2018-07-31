Четыре человека остаются в больнице после ДТП с участием автобуса в Подмосковье

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Четыре человека, пострадавшие в ДТП с пассажирским автобусом в Домодедовском районе Подмосковья, остаются в больнице, сообщает Агентство "Москва".

Состояние госпитализированных оценивается как стабильное, средней и легкой степени тяжести. Семеро пациентов уже выписаны. Они будут проходить амбулаторное лечение по месту жительства.

28 июля на трассе А107 по невыясненным пока причинам перевернулся автобус. На момент аварии в нем находились 29 человек.

Автобус перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца "Танок". Они возвращались с гастролей в Италии.

В результате аварии пострадали 20 человек.