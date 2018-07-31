Ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить $100 млн

Фото: ТАСС/Zuma/Mark McKenna

Лесные пожары на севере Калифорнии могут нанести экономический ущерб на сумму более 100 миллионов долларов, заявили в страховой компании Aon Benfield, передает агентство Reuters.

Самым крупным из восьми пожаров в штате признали полыхающий в округе Шаста. По данным управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны, языки пламени охватили территорию размером 330,2 квадратных километров.

По последним данным, огонь уничтожил 723 здания. Еще около 5 тысяч строений находятся в зоне риска. В результате стихии погибло шесть человек. Эвакуированы 40 тысяч человек.

По словам пожарных, борьбе со стихией мешает сухая и жаркая погода. Сильные ветры гонят пламя в сторону от населенных пунктов, но не способствуют тушению огня.

Дональд Трамп поручил федеральным властям оказать помощь Калифорнии в борьбе со стихией. Президент США объявил в штате режим ЧС.