Ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить $100 млн

31 июля 2018, 01:39
Фото: ТАСС/Zuma/Mark McKenna
Лесные пожары на севере Калифорнии могут нанести экономический ущерб на сумму более 100 миллионов долларов, заявили в страховой компании Aon Benfield, передает агентство Reuters.
Самым крупным из восьми пожаров в штате признали полыхающий в округе Шаста. По данным управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны, языки пламени охватили территорию размером 330,2 квадратных километров.
По последним данным, огонь уничтожил 723 здания. Еще около 5 тысяч строений находятся в зоне риска. В результате стихии погибло шесть человек. Эвакуированы 40 тысяч человек.
По словам пожарных, борьбе со стихией мешает сухая и жаркая погода. Сильные ветры гонят пламя в сторону от населенных пунктов, но не способствуют тушению огня.
Дональд Трамп поручил федеральным властям оказать помощь Калифорнии в борьбе со стихией. Президент США объявил в штате режим ЧС.
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