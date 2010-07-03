Московский метрополитен назвал причины остановок поездов 21 и 23 мая

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

В Московском метрополитене назвали причины внеплановых остановок поездов на Большой кольцевой линии 21 мая и на Серпуховско-Тимирязевской линии 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в микроблоге в Twitter.

Как подчеркнули в пресс-службе, анализ причин остановок поездов на серой ветке и БКЛ в мае завершен. "Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая − неисправность контактного рельса, 23 мая − неисправность вагона и ответственность сервисной компании". − отметили сотрудники метро.

Представители подземки назвали эти инциденты "нетипичными" и заверили, что безопасности пассажиров ничто не угрожало. "Выводы по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили, производитель вагонов наказан рублем", − сказано в сообщении метрополитена.

Завершён анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ и СТЛ. Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров. — Мосметро (@MoscowMetro) 31 мая 2019 г.



Вечером 21 мая на Солнцевской линии и БКЛ метро произошел сбой. Движение поездов было приостановлено на участке от "Парка Победы" до "Савеловской". Станции БКЛ "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" были закрыты для входа. Как впоследствии уточнил Максим Ликсутов, из остановившихся в тоннеле составов эвакуировали в общей сложности 1041 пассажира.

Работы по устранению сбоя завершили в ночь на 22 мая. Движение было восстановлено. Три застрявших в тоннеле поезда отогнали в депо. Специалисты рассматривали две основные версии случившегося: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда.

Вечером 23 мая три поезда застряли в тоннеле на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Сбой в движении сначала привел к увеличенным интервалам, а затем к остановке движения от "Савеловской" до "Алтуфьева".

Один поезд остановился из-за технической неисправности, два других встали следом за ним. Пассажиров эвакуировали, никто из них за помощью врачей не обращался. Вскоре движение на серой ветке ввели в график.