Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

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Пять человек стали жертвами возгорания в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает "Интерфакс".

Пожар вспыхнул утром 31 марта в квартире жилого дома по улице Строкина. Причины случившегося не уточняются.

Двое из пяти погибших скончались в карете скорой помощи. Детей среди пострадавших нет. На месте работают следователи.