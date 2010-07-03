Недовольный клиент напал с топором на сотрудников компании в Петербурге

В Санкт-Петербурге разыскивают подозреваемого в вооруженном нападении на офис финансовой организации, сообщает Агентство "Москва".

Мужчина пришел в офис компании и выразил недовольство качеством предоставленных ему услуг. Возник конфликт, в результате которого он ранил принесенным с собой топором двух сотрудников.

Пострадавших с различными травмами госпитализировали. Обоих готовят к операции. Личность злоумышленника установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, недовольный клиент напал на офис компании, предоставляющей брокерские и кредитные услуги.