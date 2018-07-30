Жители Серпухова собрали более 240 тыс рублей для семьи убитой пятилетней девочки

30 июля, 13:55
Сколько денег удалось собрать для близких убитой в Серпухове девочки
Жители подмосковного Серпухова уже собрали более 240 тысяч рублей для семьи убитой пятилетней девочки. По словам представителей общественных организаций, трагедия сплотила людей и они помогают не только материально, но и морально поддерживают семью погибшей, передает телеканал Москва 24.
22 июля с детской площадки в подмосковном Серпухове пропала пятилетняя девочка. Позже спортивную сумку с телом ребенка нашли у железной дороги. Полиция задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался 27-летний Александр Семин. 24 июля суд арестовал его на два месяца.
Как сообщалось ранее, несколько руководителей полиции Серпухова были уволены из органов в связи с тем, что проигнорировали обращения о подозрительном мужчине на детской площадке.
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