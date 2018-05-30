Трое детей и двое взрослых пострадали при столкновении автобуса и фуры в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и фуры в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 11:50 на 18-м километре автодороги А103. "В результате аварии пострадали пять человек, находившихся в автобусе, в том числе трое несовершеннолетних", – уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить обстоятельства столкновения.