Супермаркет на северо-западе Москвы эвакуирован из-за угрозы минирования

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Супермаркет на северо-западе столицы эвакуирован после сообщения о минировании. Об угрозе взрыва в супермаркете "Билла" на улице Маршала Василевского сообщил неизвестный, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, 150 человек супермаркета эвакуировали. Позднее в полиции сообщили, что угроза взрыва не подтвердилась.

27 марта около 300 человек были эвакуированы из школы на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Помещения учебного заведения были обследованы кинологами.

Новая волна сообщений о "минировании" началась в России в январе. Злоумышленники отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва.

Как сообщил источник Агентства "Москва" в экстренных службах, в субботу, 30 марта, также из-за сообщения с угрозой взрыва эвакуировали посетителей и работников супермаркета на северо-западе столицы. Людей вывели из супермаркета, расположенного по адресу: улица Маршала Василевского, дом 17.