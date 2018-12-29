Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании

Следственными органами ГСУ Следственного комитета по Москве продолжается расследование уголовного дела по первой части статьи 105 УК РФ "Убийство". Пресс-служба ведомства сообщила о задержании подозреваемого в убийстве мужчины на юго-западе Москвы.

Ночью 28 декабря в лифтовом холле одного из жилых домов на улице Гарибальди было обнаружено тело 61-летнего мужчины. На теле были признаки насильственной смерти: множество колото-резаных ран в районе туловища и головы.

Следователи и полицейские оперативно установили личность подозреваемого в убийстве. Его поймали и задержали в кратчайшие сроки. Задержан мужчина 1985 года рождения. Проводятся следственные действия. Фигуранту предъявят обвинение, определят меру пресечения.

Следователи также изучат записи с камер видеонаблюдения и проверят версии преступления.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы был убит учредитель нефтяной компании "Мастер-Нефть" Шалва Шаляхов. Эта компания является основным подрядчиком ООО "Лукойл Западная Сибирь" и ООО "Лукойл Коми" при ремонте скважин на объектах.