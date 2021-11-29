В Генконсульстве заявили, что россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет

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Россиян среди погибших из-за урагана в турецком Стамбуле нет, сообщили ТАСС в Генконсульстве РФ.

Ранее сообщалось, что Стамбул накрыл циклон "Бенедикт". В результате срыва фрагментов крыши домов погибли два человека, еще 19 получили ранения.

Позже число погибших увеличилось до четырех, а пострадавших – до 38. По предварительным данным, трое находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, из-за непогоды из Анкары в Измир были перенаправлены шесть авиарейсов, а также остановлено движение по Босфору в обе стороны.

