Число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе выросло до пяти

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Новорижском шоссе – такие данные привели в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. На место прибыл санитарный вертолет МАЦ.

"Экипаж вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы. На борту ее сопровождает авиамедицинская бригада", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса и автомобиля пострадали три пассажира общественного транспорта.