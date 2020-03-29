Пациент с коронавирусом умер в Псковской области

18:05
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Псковской области умер пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
"Главврач Алексей Васильев сообщил о скончавшемся несколько часов назад от коронавируса пациенте. Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания", – говорится в сообщении.
Как уточняется, остальные пациенты в удовлетворительном или средней тяжести состоянии.
В воскресенье, 29 марта, в столичной больнице умер пациент 90 лет с коронавирусом. Специалисты рассказали, что вместе с коронавирусом у пациента была выявлена пневмония, хроническая ишемия мозга, энцефалопатия и паркинсонизм. Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.
За последние сутки в Москве зафиксировано 197 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди новых заболевших 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей.
28 марта в Роспотребназдоре призвали ограничить контакты детей с другими людьми, а также не посещать с ними общественные места. Если же решено отправиться на прогулку в парк, то следует избегать общения с другими отдыхающими.
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