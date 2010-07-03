Открытое горение ликвидировали на складе в Воронеже

Фото: ТАСС/пресс-служба МЧС

Открытое горение в трехэтажном распределительном центре продовольственной сети "Магнит" в Воронежской области ликвидировано. Площадь возгорания составила более 40 тысяч квадратных метров.

На сайте регионального главка МЧС сообщается, что инцидент произошел в здании "Регионального распределительного центра" на улице Виноградная в селе Нечаевка в Новоусманском районе. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:08 по московскому времени. Локализовать пожар удалось в 04:12. Открытое горение сбито лишь к 08:00. Никто не пострадал, частично обрушилась кровля.

