Пожар в административном здании в Пензе потушен

Фото: МЧС России

Пожар в административном здании в Пензе, из-за которого шесть человек обратились за медпомощью, ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным МЧС, открытое горение удалось ликвидировать в 16:40.

"Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. За медицинской помощью обратились шесть человек, из них один ребенок. Погибших нет", – сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного административного здания по адресу: улица Калинина, дом 118. В 15:28 огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.