Автомобиль BMW X3 украли в ТиНАО

У жителя ТиНАО угнали автомобиль BMW X3 стоимостью около 3 миллионов рублей, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в МВД, вечером 26 января в службу "02" обратился мужчина с заявлением о краже автомобиля по адресу: поселение Внуковское, улица Летчика Ульянина.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в период с 22:00 25 января до 18:00 26 января от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X3.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что угонщиков автомобилей обяжут компенсировать ущерб за повреждение машины в случае последующей кражи авто другим лицом. Документ подписал Владимир Путин.
Закон коснется угонщиков транспортных средств, которые не собирались их угонять из злого умысла, а взяли просто "покататься". С них можно требовать возмещение ущерба, причиненного последующей кражей авто.
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