Путин подписал закон о компенсации автоугонщиком повреждения машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Угонщиков автомобилей обяжут компенсировать ущерб за повреждение машины в случае последующей кражи авто другим лицом. Документ подписал Владимир Путин.

Закон коснется угонщиков транспортных средств, которые не собирались их угонять из злого умысла, а взяли просто "покататься". С них можно требовать возмещение ущерба, причиненного последующей кражей авто. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали марки самых угоняемых в России автомобилей. Это Hyundai, Toyota и Kia. Чаще всего преступников привлекают Hyundai Solaris, Toyota Camry и KIA Sportage. Также среди самых популярных у автоугонщиков машин – Ford Focus, Mitsubishi Pajero и Nissan Terrano. Эти авто после угона разбирают на запчасти для ремонта такси и каршеринга.