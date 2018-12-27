Россиян нет среди пострадавших при нападении на церковь в Вене

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Среди пострадавших при нападении на церковь в Вене нет россиян. Об этом сказано на странице посольства РФ в Австрии в Facebook.

"Представитель венской полиции подтвердил сотруднику посольства, что российских граждан среди них нет", – сказано в сообщении дипмиссии. По предварительным данным, добавили в посольстве, все пострадавшие являются служителями католической церкви. Уточняется, что речь может идти об ограблении.

Ранее сообщалось, что днем 27 декабря неизвестные напали на прихожан церкви в районе Флоридсдорф на севере Вены. После атаки злоумышленники скрылись с места преступления. Для их поимки в австрийской столице объявили "План перехват". По имеющимся данным, в ходе нападения пострадали 15 человек.