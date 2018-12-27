Предполагаемый вор картин Салахова задержан в Москве

Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в хищении двух картин художника Таира Салахова у его дочери. По подозрению в преступлении 26 декабря был задержан 29-летний Майк Хоукмэн, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
С заявлением в полицию обратилась художница Айдан Салахова. Она сообщила, что с декабря 2017 года по февраль текущего Хоукмэн предложил ей продать две картины ее отца Таира Салахова и передать ей деньги за них, но забрал картины и перестал выходить на связь.
Материальный ущерб оценили в миллион рублей.
По словам источника агентства, было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Картины "Пальмы-Тормолинос. Испания" и "Вечерние пальмы: Бенальмадена-Коста" обнаружили в одном из столичных ломбардов.
Расследование уголовного дела продолжается. Хоукмэн находится под подпиской о невыезде.
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