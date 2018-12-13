У художницы Айдан Салаховой в Москве украли картины

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У художницы и скульптора Айдан Салаховой в Москве украли две картины. Подозреваемый уже задержан.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина пообещал реализовать картины Салаховой за высокую цену, но забрал их и перестал выходить на связь с художницей.

По данным представителя столичного главка МВД, материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Задержанным подозреваемым оказался 29-летний москвич. Установлено, что он причастен к аналогичному хищению еще двух картин. По версии следствия, картины злоумышленник сдал в ломбард. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.