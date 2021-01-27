Четверо военнослужащих пострадали при обрушении крыши в Можайске

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Четверо военнослужащих пострадали при обрушении части конструкции навеса в воинской части в подмосковном Можайске. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"27 января в результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту", – приводит сообщение ЗВО "Интерфакс".

Как стало известно ранее, в курилке автопарка на территории воинской части упала часть конструкции навеса, под которой находились военные.

По предварительным данным, крыша обрушилась из-за большого скопления снега на ней.

