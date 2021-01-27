В Можайске в воинской части обрушилась крыша – СМИ

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Крыша обрушилась в воинской части в подмосковном Можайске. Об этом ТАСС заявил источник.

"В курилке автопарка на территории воинской части в Можайске произошло обрушении крыши. Она упала на военнослужащих, которые там находились. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, у пострадавших военных множественные переломы, три человека в тяжелом состоянии.

"Крыша обрушилась из-за большого скопления снега на ней", – отметил источник. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы и медики.

Ранее бетонная плита обрушилась на троих школьников в Крыму. Инцидент произошел днем в воскресенье, 24 января. Один из учащихся погиб.