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Происшествия

19:02

Бетонная плита обрушилась на троих школьников в Крыму

происшествия дети

Фото: crim.sledcom.ru

Бетонная плита в недостроенном здании в поселке Орловка под Севастополем обрушилась на троих подростков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы крымского главного следственного управления СК РФ, инцидент произошел днем в воскресенье, 24 января. Один из школьников погиб.

"В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия", – заявили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают, в чьем ведении находится данный объект и перечень должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на нем.

Накануне в Саратове погиб 11-летний мальчик. Трагедия произошла из-за падения льда с крыши многоэтажного дома. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета. Соболезнования семье погибшего выразил мэр города Михаил Исаев.

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