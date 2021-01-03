Ребенок погиб от укусов собак у заводчиков в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика от укусов собак в Ивантеевке.

Об этом сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя СК по области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 2 января на территории частного домовладения. Возбуждено угловое дело.

По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак.

В момент, когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак причинила ему смертельные раны.

От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Сотрудники Росгвардии ранее открыли стрельбу для спасения женщины от напавшей на нее собаки на востоке столицы.