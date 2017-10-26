Врачи рассказали о состоянии депутата Мосийчука после взрыва в Киеве

Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny

Раненный при взрыве в Киеве депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук находится в тяжелом состоянии, рассказал заведующий стационарным отделением клиники "Борис" Игорь Конивец.

"Вчера, даже сегодня ночью, закончилось оперативное вмешательство. Было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы извлекли", – приводит его слова РИА Новости.

Конивец добавил, что пациент лежит в палате интенсивной терапии. С ним можно общаться, но о состоянии средней тяжести говорить рано, пояснил врач. Сейчас жизни Мосийчука ничего не угрожает. Как уточнил Конивец, у депутата раны разного рода, преимущественно в нижней части тела. Примерно через две недели ему предстоит еще одна операция.

Взрыв прогремел вечером 25 октября у здания телеканала "Эспрессо" в центре Киева. По предварительным сведениям, взорвался мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством. Пострадали пять человек, двое погибли.

Инцидент квалифицировали как теракт. По версии украинских правоохранителей, не исключается возможная причастность российских спецслужб. МВД Украины также полагает, что к покушению на депутата может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Уголовное дело было возбуждено по статье о теракте, расследованием займется Служба безопасности Украины.