Украинца доставили в Москву по делу об убийстве главы управления МВД

17:35
17:35
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Фото: depositphotos/blinow61
Гражданина Украины Юрия Гуйву доставили из Польши в Москву по делу об убийстве руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
"Сегодня из Варшавы в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлен гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России", совершенном организованной группой лиц по найму. Уголовное дело возбуждено по статье 105 "Убийство", статье 162 "Разбой" и статье 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" УК РФ", – сказала Волк.
По данным следствия, 27 марта 2017 года на улице Осенней Гуйвы обвиняемый вместе с сообщниками напал на генерального директора "Ремонтно-строительного управления МВД России" Николая Волкова. У Волкова отобрали портфель с документами и дважды выстрелили в него. Мужчина скончался от ранений.
НЦБ Интерпола Польши сообщило о задержании Гуйвы 23 июля 2018 года на территории этой страны. Генеральная прокуратура РФ 17 августа 2018 года направила запрос о его выдаче в Минюст Польши.
В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что благодаря слаженным действиям прокуратуры РФ и организованному взаимодействию с компетентными органами Польши удалось добиться решения о выдаче Гуйвы в Россию.
Уголовное дело в отношении Гуйвы находится в производстве ГСУ Следственного комитета России.
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