Поезд насмерть сбил двух человек под Нижним Новгородом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Нижегородской области электропоезд насмерть сбил двух человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что инцидент произошел на перегоне Алешино – Большое Козино.

Известно, что поездом были сбиты двое мужчин. Оба они погибли. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

В ведомстве рассказали, что по данному факту инициировали доследственную проверку.

Ранее электричка сбила пенсионерку на станции Лобня. Поезд следовал сообщением Кубинка – Москва. О состоянии пострадавшей не сообщалось.