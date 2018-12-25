Возбуждено уголовное дело против подорвавшегося на боеприпасе полицейского

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского полицейского, подорвавшегося на боеприпасе при попытке его разобрать, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 15 декабря на дачном участке в Ликине-Дулеве. При обыске там обнаружили арсенал с оружием и боеприпасами, в том числе времен Великой Отечественной войны.

Уголовное дело возбуждено по статье "незаконный оборот взрывчатых веществ". Следствия предстоит установить каналы приобретения и возможного сбыта оружия.

Ранее снаряд времен ВОВ нашли на юго-востоке Москвы. Его обнаружили на стройплощадке по адресу: Рязанский проспект, дом 6А, строение 77.