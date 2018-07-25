МИД Таджикистана потребовал наказать убийцу девочки в Серпухове

25 июля, 13:00
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
МИД Таджикистана направил России ноту с требованием тщательно расследовать убийство пятилетней девочки, которая является гражданкой Таджикистана, а также наказать преступника по всей строгости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.
Душанбе, как отмечается, требует "сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние".
Служебную проверку начали в полиции Серпухова после получения информации, что одна из местных жительниц ранее жаловалась на предполагаемого убийцу пятилетней девочки, но правоохранители не приняли никаких мер.
Ранее сообщалось, что Серпуховский суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве ребенка.
По данным следствия, 27-летний Александр Семин подкараулил девочку на игровой площадке, надругался над ней, а затем убил.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Пятилетняя девочка пропала из двора своего дома. Позже у железнодорожных путей нашли сумку, в которой было тело ребенка.
23 июля следователи задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления. Задержанного планируют проверить на причастность к другим преступлениям против детей.
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