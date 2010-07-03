Рейсовый автобус и иномарка столкнулись в Одинцовском районе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на Красногорском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, передает РИА Новости.

Как уточнили в ГИБДД, в 21:15 рейсовый автобус и автомобиль Renault столкнулись на Красногорском шоссе. В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Ему оказали помощь на месте. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что водитель черного внедорожника Range Rover насмерть сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся.