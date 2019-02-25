Из пожара в Коптеве спасли пять человек

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Пожар в квартире в проезде Черепановых потушен. Никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

Из квартиры спасли пять человек, еще 20 человек эвакуировали с соседних этажей. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что внутри помещения оказались заблокированы люди, были слышны крики о помощи.