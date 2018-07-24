У российского хакера украли автомобиль Tesla в Москве

24 июля, 12:50
Фото: wikimedia.org/ Carlquinn / по лицензии CC BY-SA 4.0
Гражданин России и Израиля Владислав Хорохорин, отбывавщий наказание за киберпреступление в США, обратился в московскую полицию с просьбой найти угнанный автомобиль, передает Агентство "Москва".
"Мужчина попросил помощи в ОВД "Бибирево". По словам Хорохорина, в 2010 году он купил в Германии автомобиль Tesla и перевез его в Россию. Мужчина не стал ставить на учет машину в ГИБДД и отдал ее своему знакомому для тюнинга. В это время Хорохорин уехал отдыхать в Ниццу, где его задержала полиция и передала в США для назначения наказания", – рассказал источник в правоохранительных органах.
Он также отметил, что сейчас, после семи лет заключения в тюрьме, хакер вернулся на родину и решил забрать свой автомобиль у знакомого, однако телефон приятеля оказался недоступен.
В настоящее время машина объявлена в розыск, а московская полиция инициировала проверку и устанавливает сумму ущерба.
Владислав Хорохорин в 2013 году был приговорен в США к семи годам лишения свободы. Хакера, известного под никнеймом BadB, признали виновным в похищении информации о клиентах западных банков, а также в причастности к хищению девяти миллионов долларов с чужих счетов.
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