Число погибших из-за лесных пожаров в Греции возросло до 20 человек

24 июля, 06:59
Фото: ТАСС/Zuma/Lefteris Partsalis
В Греции число погибших из-за сильных пожаров возросло до двадцати, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 69 госпитализированных, многие из которых были в тяжелом состоянии.
По информации греческих СМИ, пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.
Десятки пожарных, три специальных самолета и два вертолета задействованы в тушении. Взять огонь под контроль пока не удается. Сильный ветер осложняет ситуацию с каждым часом. В самых пострадавших от буйства огня районах власти Греции ввели режим чрезвычайного положения.
Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны также из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.
По всей Греции полыхали пожары и в 2007 году. Многие были уверены, что их причиной стали поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.
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