В посольстве уточнили число россиян на тонущем лайнере Viking Sky

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Посольство России в Норвегии уточнило, что на круизном лайнере Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем, находились четверо россиян.

В сообщении дипмиссии в Facebook говорится, что среди пассажиров российских граждан не имеется, все четверо россиян – члены экипажа.

Ранее была информация, что в составе экипажа круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у западного побережья Норвегии, есть трое граждан РФ.

В настоящий момент спасательные службы эвакуируют с парома 1300 человек. К месту направлены вертолеты, на берегу организован лагерь по приему спасенных. Ситуацию осложняет сильный ветер. Из-за этого спасательная операция может занять больше времени.