Подозреваемому в стрельбе в Новокузнецке предъявили обвинение

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Мужчине, застрелившему пристава в суде Новокузнецка 16 января, предъявлено обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

Обвинение предъявлено по статье "Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности; покушение на убийство".

Данная статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

В ходе судебного заседания мужчина из огнестрельного оружия выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Затем он прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека.

Судебный пристав умер в машине скорой помощи, вторую пострадавшую госпитализировали.