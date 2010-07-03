Ряд поездов МТППК в сторону Москвы следует с задержками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ряд поездов в сторону Москвы следует с задержками. Об этом сообщает АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

"Утром некоторые пригородные поезда в сторону Москвы следуют с задержками до 20 минут", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с задержками могут идти и поезда из Москвы, отправляющиеся по обороту от электричек из области.

Пассажиров попросили быть внимательнее и следить за объявлениями на станциях и в поездах.