Грузовик пробил ограждение и повис на мосту над железной дорогой

Фото: Агентство "Москва"

Грузовой автомобиль повис над железной дорогой, пробив ограждение на мосту на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, ЧП произошло рядом со стройкой у станции метро "Авиамоторная". Грузовик врезался в ограждение ограждение на мосту и в результате повис над проходящей под мостом железной дорогой.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, передает Агентство "Москва". Уточняется, что водителю грузовика удалось выбраться из кабины. Пострадавших нет.